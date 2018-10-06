” شرطة القوز ” تحقق بواقعة انتحار مواطن داخل حظيرة أغنام بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

أعلنت ” شرطة القوز ” بمحافظة القنفذة، اليوم السبت، عن مباشرتها حالة انتحار مواطن يبلغ من العمر 35 عامًا، داخل حظيرة أغنام بقرية ام الدوارج.

وأوضحت ” مصادر أمنية ” ، أن الجهات المختصة بمحافظة القنفذة، تلقت بلاغًا من مواطن يفيد فيه بأنه وجد شقيقه، الذي يعاني مرضًا نفسيًا، منتحرًا داخل حظيرة أغنام.

وأضافت ” المصادر الأمنية ” ، أن صاحب البلاغ بيّن بأن شقيقه قام بربط عنقه بحبل داخل الحظيرة، وعند استدعاء فرق الهلال الأحمر والكشف عليه، اتضح أنه فارق الحياة.

ومن جانبه تولى مركز ” شرطة القوز ” ملف القضية في انتظار استكمال الإجراءات، للتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ، وأن المنتحر كان يعاني من أمراض نفسية.