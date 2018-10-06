بالصور.. توافد الجماهير ‎السعودية والمصرية إلى ملعب جامعة الملك سعود لحضور مواجهة الهلال والزمالك

طلال الغامدي(صدى):

رصدت العديد من الصور وصول جمهوري الزمالك المصري والهلال السعودي ، قبل مباراتهما، اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود لمتابعة مواجهة الفريقين ضمن منافسات كأس السوبر المصري السعودي.

ويستضيف الهلال السعودي، الليلة فريق الزمالك المصري، في السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة انطلاقته المميزة في الموسم الرياضي الحالي، وخطف لقب السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة أن المباراة مُقامة على أرضه ووسط جمهوره.