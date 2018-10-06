بالفيديو.. أم تعاقب ابنتها بجلدها على ظهرها في ملعب كرة قدم
أظهر مقطع فيديو جلد فتاة على يد والدتها في غواتيمالية بأمريكا الوسطى أمام حشد كبير من الأهالي، وذلك بسبب سرقة ملابس من متجر محلي.
وضبطت السيدة توسوك تيباز وهي تسرق، وبعد رفضها إبلاغ سلطات السكان الأصليين المحليين عن المتواطئين معها، أمروا بجلدها. فتم أخذها إلى ملعب كرة القدم المحلي وتمت دعوة الأهالي لمشاهدة الموقف.
وقامت أمها السيدة لوكاس بعد ذلك بجلدها بقوة دون أن ترحم بكائها بسبب الألم قبل أن تصمد للجلد، حيث قامت بمعانقة أمها واعتذرت عن جريمتها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35318 ] نشر منذ 21 دقيقة
ههههههه هههههههههه
يذكروني بدلع البنات عندنا
قبل الزواج شنطتهاب40ريال
وبعدالزواج تبي شنطةب4000ألف
وإذا رفض زوجها
قالت كنت معززة عندأهلي
وهي كانت لابسةبجامةعليهاصورةدب🐼
من كثر الغسيل صار كلب🐶
😂😂😂😂😂😂😂😂
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55419 ] نشر منذ 14 دقيقة
رغم فعل البنت المشؤومه ،،،
,, إلا انها اعجبتني في اعتناقها لامها واعتذارها ,,