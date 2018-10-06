بالفيديو.. أم تعاقب ابنتها بجلدها على ظهرها في ملعب كرة قدم

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو جلد فتاة على يد والدتها في غواتيمالية بأمريكا الوسطى أمام حشد كبير من الأهالي، وذلك بسبب سرقة ملابس من متجر محلي.

وضبطت السيدة توسوك تيباز وهي تسرق، وبعد رفضها إبلاغ سلطات السكان الأصليين المحليين عن المتواطئين معها، أمروا بجلدها. فتم أخذها إلى ملعب كرة القدم المحلي وتمت دعوة الأهالي لمشاهدة الموقف.

وقامت أمها السيدة لوكاس بعد ذلك بجلدها بقوة دون أن ترحم بكائها بسبب الألم قبل أن تصمد للجلد، حيث قامت بمعانقة أمها واعتذرت عن جريمتها.