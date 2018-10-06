تكريم شاعرة الولاء مريم العتيبي في اليوم الوطني السعودي ال88

تركية البدر(صدى):

قامت شاعرة الولاء للوطن الشاعره مريم العتيبي بالمساهمة في تنظيم إحتفالات اليوم الوطني ال ٨٨ في كل من مدينة الملك سعود الطبيه بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة اللاسلكية في بنبان بنشاط وطني نالت عليه شكر وتقدير المسئولين. وقد تم تكريمها بشهادة (شكر وتقدير) من قناة الشواهين وصحيفة شواهين الالكترونيه بفوزها بالمركز الثاني في مسابقة الشواهين الشعرية الخاصة باليوم الوطني ال ٨٨ للمملكة العربية السعوديه. وبمناسبة عودة الشاعره مريم العتيبي الي ملتقي الوفاء والولاء رواد ومواهب، صرح المشرف العام علي الملتقي الدكتور محسن الشيخ ال حسان قائلا:” لقد سعدنا كثيرا في الملتقي بل تشرفنا بعودة شاعرة الولاء للوطن الشاعره مريم العتييي الي ملتقاها لتثريه شعرا وطنيا وعاطفيا وإجتماعيا، وقد أستقبلها أعضاء وعضوات الملتقي بكل ترحيب وفخر وإعتزاز…

فأهلا وسهلا بشاعرتنا المميزه مريم العتيبي “.