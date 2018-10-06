براعم الشباب وناشئو الهلال أبطالاً لتايكوندو الوسطى

محمد السعران(صدى):

في أكبر تجمع لتايكوندو الوسطى لدرجتي البراعم والناشئين وبمشاركة (288) لاعباً يمثلون (35) فريقاً اختتمت منافسات بطولتي الوسطى المفتوحة للبراعم والناشئين والتي أقيمتا بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض وبحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو محمد بن زيد الوبران الذي بدوره توّج الفائزين بجوائز البطولة وهنأهم على المشاركة الإيجابية في مثل تلك البطولات التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للتايكوندو بهدف تنمية الإمكانيات لدى المدربين واللاعبين والحكام والوقوف على مستوياتهم ، كما تواجد مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد محمد الحبابي والمدير الفني للمنتخب عزيز أشرقي .

وقد حاز على لقب بطولة البراعم نادي الشباب بمجموع 61 نقطة وحل نادي الفرع وصيفاً بـ 50 نقطة ونادي الهلال بالمركز الثالث بـ 44 نقطة .

فيما جاء نادي الهلال بطلاً لدرجة الناشئين بمجموع 75 وحل نادي الفرع أيضاً وصيفا بـ 32 نقطة ونادي الشباب ثالثاً بـ 31 نقطة .

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً عائلياً كبيراً لمؤازرة ابنائهم كما ظهرت مستويات متميزة لفرق تشارك لأول مرة كنادي أوشيقر بشقراء ومركز الفارس الرياضي .

وقد أشرف على تنظيم البطولة رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي .