حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل كذلك على الاجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات منطقتي جازان ، وعسير تشمل الاجزاء الساحلية منها كذلك على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة.

وحذرت من تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الاجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة.