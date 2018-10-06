بعد 25 عاماً .. تجفيف بحيرة بأكملها بحثاً عن امرأة مفقودة

برلين(صدى):

قامت الشرطة الألمانية اليوم السبت بتجفيف بحيرة بأكملها بمدينة بريمن شمالي ألمانيا، وذلك في إطار تحقيقات جنائية، للعثور على جثة امرأة مفقودة منذ 25 عاما.

وأوضح متحدث باسم الشرطة إن أعمال سحب المياه من بحيرة ” تيتينزه ” سارية حاليا، موضحا أن الأمر قد يستغرق ما بين ثلاثة وخمسة أيام حتى يتم تجفيف البحيرة بالكامل،؛وستحول المياه المسحوبة من البحيرة إلى نهر الفيزر.

وكانت امرأة شابة اختفت عام 1993، ولم يتم العثور على جثتها حتى الآن، ويمثل شريك حياتها السابق منذ أغسطس الماضي للمحاكمة بتهمة قتلها بسبب رغبتها في الانفصال عنه والانتقال مع ابنها لمكان آخر. وينفي الرجل 58 عاما الاتهامات الموجهة إليه.

وعثر صياد عقب عام من اختفاء المرأة،على جرابا مُثقلا بحجارة. وتم العثور داخله على أغراض شخصية للمرأة المفقودة، بينها خاتم الخطوبة، ولم تتمكن فرق متخصصة في الغطس في ذلك الحين من العثور على جثة المرأة بسبب تعثر الرؤية في مياه البحيرة.