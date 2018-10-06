مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز يحتفل باليوم العالمي لكبار السن

الرياض(صدى):

برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، يحتفل مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض، باليوم العالمي للمسنين الذي يصادف شهرأكتوبر من كل عام، وذلك لإلقاء الضوء على هذه الفئة العمرية التي أسهمت في تنمية المجتمع وأثبتت قدرتها على مواصلة العطاء، وذلك يوم الأربعاء الموافق العاشر من أكتوبر الجاري في القاعة الرئيسيّة للمستشفى.

وأكد الاستاذ الدكتور أحمد الزبيدي المدير التنفيذي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في تصريح صحفي أن المستشفى ممثلاً في قسم الرعاية الصحية المنزلية ينظم برنامجاً علمياً بعنوان (الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لكبار السن), يصاحبه معرض تعريفي وتوعوي يشتمل على العديد من الفقرات والأركان التعريفية، وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة الصحة بكبار السن وتقديم افضل الخدمات لهم.

وبيّن الدكتور الزبيدي أن الندوة العلمية تشتمل على عدة موضوعات يتحدث فيها عدد من الأطباء والمختصين أبرزها نموذج الرعاية الصحية الجديد، تجربة الطب التلطيفي، مقدمة عامة عن الشيخوخة، الخدمات الصحية الحالية والمستقبلية لكبار السن، الوضع الحالي للرعاية الصحية المنزلية والاتجاهات المستقبلية.

وأضاف أن الندوة تستعرض أيضاً آلية التعامل مع مرضى الشيخوخة، وموضوع حقوق المسنين، الدعم النفسي والاجتماعي، والوقاية من مخاطر السقوط، الصحة النفسية لكبار السن بدار رعاية المسنين، الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية للمسنين، دور العلاج الطبيعي مع كبار السن، إلى جانب عرض تجربة جمعية عناية الخيرية، وجمعية الزهايمر الخيرية، وكلمة الختام.

وثمن الدكتور الزبيدي رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة لفعاليات اليوم العالمي لكبار السن بالمستشفى، مؤكداً حرص المستشفى على تحقيق رؤية وزارة الصحة في التعامل مع هذه الفئة.