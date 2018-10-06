” آل الشيخ ” ينفي دفعه الدية لأهالي ضحايا استاد بورسعيد

نواف السالم(صدى):

أعلن المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم السبت، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، تضمنت نفيه عن الموافقة على مبادرة ” مرتضى منصور ” رئيس نادي الزمالك المصري، بسداد مبالغ الدية لأهالي ضحايا مجزرة استاد بورسعيد والتي يبلغ مجموعها 1.5 مليون دولار.

وقال ” آل الشيخ ” في تغريدته : ” إيضاحًا لسوء الفهم من فريق الإعداد بقناة أبوظبي، فمع كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور، لا يمكن أن أتدخل في شأن مصري، أو أمر يخص القضاء المصري، مع التقدير للجميع ” .

وكان ” مرتضى منصور ” طرح هذه المبادرة في حديث تلفزيوني لقناة ” أبوظبي الرياضية ” ، على هامش حفل قرعة دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف ” مرتضى ” ، أنه سيتم التقدم بالتماس لتخفيف حكم الإعدام ضد بعض أصحاب الحالات الإنسانية المتهمين في ضحايا مجزرة بورسعيد، وهو الأمر الذي يتوقف على سداد الدية لأهالي الضحايا، وموافقة أسر الضحايا بجانب قرار الرئيس المصري ” عبدالفتاح السيسي ” رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على ذلك.

ومن جانبه أعلن الإعلامي ” يعقوب السعدي ” رئيس قناة أبوظبي الرياضية، في برنامجه الذي أقيم على هامش قرعة البطولة في وقت سابق، أن المستشار ” تركي آل الشيخ ” أجرى اتصالًا بالبرنامج، ووافق على مبادرة دفع الدية التي طرحها منصور، قائلًا: ” اعتبروها دُفعت ” .

وأوضح ” منصور ” في مبادرة سابقة تواصله مع زملائه بمجلس النواب ممثلي محافظة بورسعيد، لبحث هذه المبادرة، لافتًا إلى أن ” الدية ” ذُكرت في القرآن الكريم.

والجدير بالذكر أن أسر 72 مشجع الذين فقدوا حياتهم في استاد بورسعيد عقب مباراة ” الأهلي والمصري ” ، يوم 1 فبراير 2012، رفضوا في اجتماع بشهر مارس 2017 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، مبادرة ” مرتضى منصور ” بقبول الدية، مؤكدين تمسكهم بتنفيذ الأحكام .