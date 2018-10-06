بالفيديو.. ممرضة تعتدي بالضرب على مريض داخل العناية المركزة

علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق قيام إحدى الممرضات بالاعتداء بالضرب على مريض مسن منوم في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ولم يظهر ” مقطع الفيديو ” ، أي معلومة تدل على اسم المستشفي أو موقعها، فيما استنكر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الواقعة وفعل تلك الممرضة وطالبوا بمحاسبتها جراء الجرم التي ارتكبته بحق المريض.