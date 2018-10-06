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بالفيديو.. ممرضة تعتدي بالضرب على مريض داخل العناية المركزة

بالفيديو.. ممرضة تعتدي بالضرب على مريض داخل العناية المركزة
علي القحطاني (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق قيام إحدى الممرضات بالاعتداء بالضرب على مريض مسن منوم في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات.

ولم يظهر ” مقطع الفيديو ” ، أي معلومة تدل على اسم المستشفي أو موقعها، فيما استنكر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الواقعة وفعل تلك الممرضة وطالبوا بمحاسبتها جراء الجرم التي ارتكبته بحق المريض.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55417 ] نشر منذ 1 ساعة

اعقبي ياالخبيثه ,,

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