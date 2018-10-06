بالفيديو.. ممرضة تعتدي بالضرب على مريض داخل العناية المركزة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطع فيديو يوثق قيام إحدى الممرضات بالاعتداء بالضرب على مريض مسن منوم في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات.
ولم يظهر ” مقطع الفيديو ” ، أي معلومة تدل على اسم المستشفي أو موقعها، فيما استنكر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الواقعة وفعل تلك الممرضة وطالبوا بمحاسبتها جراء الجرم التي ارتكبته بحق المريض.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55417 ] نشر منذ 1 ساعة
اعقبي ياالخبيثه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35315 ] نشر منذ 43 دقيقة
رواد مواقع التواصل ماعندهم سالفة
وماعندهم ماعند جدتي
هذا مقطع قديم شوي وسبق وأرسلته لكم ياصدى
في دولة أجنبية بعد.