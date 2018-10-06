إنقاذ طفل بعد استخراج عيار ناري ” طائش ” من ظهره بالرياض
تمكن فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية، بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور عبدالوهاب الجباب، من استخراج عيار ناري استقرّ في ظهر طفل الناجم عن إطلاق نار عشوائي.
وقالت مدينة الملك فهد: وصلتنا الحالة مؤخراً، وبعد إجراء الفحوص الطبية والأشعة اتضح أن العيار الناري وصل إلى بطن الطفل بجانب الكلية.
وأضافت: أجريت للطفل عملية جراحية بشكل عاجل، وتم استخراج العيار دون أي مضاعفات وبعد التأكد من استقرار حالة الطفل الصحية وسلامته، خرج الطفل وهو الأن بصحة جيدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55417 ] نشر منذ 50 دقيقة
الحمد لله على سلامته ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35315 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب وش أسباب أطلاق النار على الطفل؟