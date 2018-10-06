إنقاذ طفل بعد استخراج عيار ناري ” طائش ” من ظهره بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تمكن فريق طبي في مدينة الملك فهد الطبية، بقيادة استشاري جراحة الأطفال الدكتور عبدالوهاب الجباب، من استخراج عيار ناري استقرّ في ظهر طفل الناجم عن إطلاق نار عشوائي.

وقالت مدينة الملك فهد: وصلتنا الحالة مؤخراً، وبعد إجراء الفحوص الطبية والأشعة اتضح أن العيار الناري وصل إلى بطن الطفل بجانب الكلية.

وأضافت: أجريت للطفل عملية جراحية بشكل عاجل، وتم استخراج العيار دون أي مضاعفات وبعد التأكد من استقرار حالة الطفل الصحية وسلامته، خرج الطفل وهو الأن بصحة جيدة.