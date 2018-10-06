ما لا تعرفه عن أهمية العنب لمكافحة سرطان الرئة

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أجراها عدد من العلماء من جامعة ” جنيف ” ، أن العنب يحتوي على مركب ” ريسفيراترول ” وهو أحد الفينولات الطبيعية، وله خصائص مفيدة لمكافحة سرطان الرئة.

حيث قام العلماء بإجراء تجربة على الفئران، وتعرض جزء من القوارض للسرطان جراء دخان التبغ، ثم قدم لهم مركب ” ريسفيراترول ” على شكل علاج.

وقرر الخبراء تسليم المادة عن طريق حقنها عبر الأنف لتسريع وصولها إلى الرئتين، وحصلوا على نتائج تؤكد فرضية فوائدها.

حيث تبين أن الفئران التي تلقت ” العلاج ” ، انخفض حجم الورم لديها بمعدل 45% مقارنة مع الحيوانات من مجموعة أخرى.