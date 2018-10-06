رئيس العين واصفا اعتذار ” عموري ” بالشجاعة.. ويوضح موقفه من عرض ” ليون “

نواف السالم(صدى):

اعتبر غانم الهاجري رئيس شركة العين الإماراتي لكرة القدم، اعتذار عمر عبدالرحمن “عموري”، عن تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا حول ظروف انتقاله إلى نادي الهلال خطوة شجاعة، موضحا أن ما قاله عموري تضمَّن بعض الإسقاطات وبعض الأمور غير الصحيحة.

كما وصف الهاجري ما تردد حول طلب عموري أن يقوم نادي العين بتكملة راتبه لتعويض الفارق بين الراتب المعروض عليه من النادي الفرنسي، وراتبه الذي يحصل عليه من العين، بأنه انحراف وليس احترافًا.

وعن العرض الذي تلقاه عموري للاحتراف في نادي ليون الفرنسي، لفت الهاجري إلى أن وكيله بحث العرض والأمر مع النادي، إلا أن اللاعب رفض لأن المبلغ المعروض لا يلبي طموحاته.