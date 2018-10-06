لاعب الزمالك: أحب الهلال وعموري زاد حبي له

ماجد محمد(صدى):

أكد محمود عبد العاطي لاعب فريق الزمالك المصري لكرة القدم أنه يحب نادي الهلال، لافتًا إلى أن مواجهة فريقه بمضيفه الهلال في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لقاء يجمع فريقين شقيقين.

وأوضح لاعب الزمالك الملقب بـ ” دونجا ” قائلًا: ” الزمالك يبحث عن الحصول على اللقب كما هي عاداته في كل المواجهات المستمرة في جميع البطولات لأنه فريق كبير ولا يعرف سوى البطولات وحصد الألقاب. ”

وتابع: ” نعرف أن الهلال فريق قوي جدا، لكن الزمالك لا يقل عنه، يتمتع بشعبية كبيرة، أعتقد أن المواجهة ستأتي جميلة على جميع المستويات، أتمنى استمرار هذه البطولات بين البلدين الشقيقين، سعيد بعودتها بعد غياب طويل. ”

وأشار لاعب الزمالك إلى أنه: ” أحب الأزرق لأنه نادٍ ممتع، لديه جماهير كبيرة في مصر، ازداد حبي له عندما انتقل لاعبي المفضل الإماراتي عمر عبد الرحمن ” عموري ” لصفوفه، بصراحة أعشق هذا الأخير لإمكاناته العالية، ومهاراته الفردية والجماعية، سعيد بمواجهة فريقي المفضل، هذا لا يعني أنني لن أقدم مباراة جيدة، بل إن طموحي التتويج بالكأس. “