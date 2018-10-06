معرض توعوي لتحصين طلاب المدارس من أخطار التدخين

نايف السالم(صدى):

أقام القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة معرضا توعويا في مركز صحي حي الصفا وذلك لتوعية زوار المركز من طلاب المدارس وتحصينهم من آفة التدخين.

وبينت رئيسة القسم النسائي بكفى الأستاذة سلوى سروجي أن المعرض التوعوي والذي ضم بروشورات تثقيفية ، مجسمات تبين لأضرار التدخين على الأسنان ، مكونات السيجارة ، الرئة السليمة والرئة المسرطنة ، ميزان يوضح كمية السجائر بالنسبة للمعسل ومجسم حماية الطفل من التدخين والآثار السلبية الناتجة عنه شرح خلاله الاخصائيات لطلاب مدرستي دار الثقافة و دومة الجندل الابتدائية خلال زيارتهم صحي الصفا ، حجم الاخطار التي تسببها هذه السموم كي يتجنبوها ويبتعدوا عن البيئة التي تحيط بها.

فيما شكرت سروجي مركز صحي الصفا على استضافتهم معرض الجمعية ودعمهم لتحصين فلذات أكبادنا من الطلاب من أخطار التدخين.