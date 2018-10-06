رونالدو يتهم ريال مدريد بتلفيق قضية الاغتصاب

نواف السالم(صدى):

أكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس، يؤمن أن كل شيء يحدث له بالآونة الأخيرة ” الفشل بالفوز في الجوائز الفردية، الطرد أمام فالنسيا بدوري الأبطال، تهرب الرعاة، واتهامات الاغتصاب ” مؤامرة من تدبير فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد.

وأوضحت أنه في الوقت الحالي ليس هادئًا ولا في قمة تركيزه مثلما ظهر في مباراته الأولى مع يوفنتوس؛ فيما كانت الفتاة الأمريكية قد شددت أن رونالدو منحها 375 ألف دولار مقابل عدم الحديث عن ما حدث في 13 يونيو 2009 وهو ما قررت التراجع عنه تلك الأيام قائلةً أنها تعاني من آلام نفسية.

ونفى رونالدو ما أثير الفترة الأخيرة عن قيامه باغتصاب الفتاة؛ مؤكدًا أنها أخبار مزيفة وأن الفتاة تبحث عن الشهرة عن طريق استغلال اسمه.