صورة لابنة هيفاء وهبي وحفيدتها تشعل مواقع التواصل

أماني الغامدي(صدى):

أثارت صورة لابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، زينب، وحفيدتها رهف جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وحصدت الصورة آلاف تسجيلات الإعجاب والمشاركات.

وعلق أحد رواد التواصل، قائلا:”زينب نسخة تانية من هيفاء والعيلة كلها بنات حلوة”.

وتعددت تساؤلات نشطاء السوشيال ميديا عن سبب عدم ظهور الفنانة اللبنانية مع ابنتها الوحيدة.

وأوضحت هيفاء وهبي أن حرمت من رؤية ابنتها، ولا تعلم عنها شيئا، وانهارت باكية، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامي طوني خليفة في عام 2002.