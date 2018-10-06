الجماهير الأمريكية تنتظر لقاء بوتين وترامب في نزال ملاكمة

واشنطن(صدى):

أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول استعداده لتقديم نزال ملاكمة ” جيد جدا ” أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتن، تفاعل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي حيث علق ناشطون على ترامب قائلين إنهم ينتظرون هذا النزال على أحر من الجمر، فيما قال آخرون أن لياقة بوتن تؤهله للفوز بهذا النزال الافتراضي .

وكان ” ترامب ” قد أكد على تصريحه خلال تجمع انتخابي ضمن حملة ” جعل أميركا عظيمة مجددا ” قائلاً ” إنهم يريدونني أن أخوض نزال ملاكمة ضد بوتن.. أعتقد أنني سأقوم جيدا بالأمر ” .

كما أكد ” ترامب ” خلال مؤتمر صحفي مشترك سابق مع الرئيس الروسي على قوة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا مشددا على أنه يثق في تصريح بوتن بشأن عدم مشاركة بلاده بأي شكل من الأشكال في الانتخابات الرئاسية لعام 2016