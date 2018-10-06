  • السبت 6

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” صورة ” نادرة لأول مطعم شعبي بالرياض تعود لعام ١٣٧٤هـ

” صورة ” نادرة لأول مطعم شعبي بالرياض تعود لعام ١٣٧٤هـ

” صورة ” نادرة لأول مطعم شعبي بالرياض تعود لعام ١٣٧٤هـ
عادل الحربي(صدى):

أظهرت إحدى الصور النادرة التي تم التقاطها عام ” ١٣٧٤هـ ” ، الهيئة التي كان عليها أول مطعم شعبي بالرياض، والذي كان يقع شرق ” المقيبرة ” .

ويُدعى المطعم ” أبو رشيد ” وكان عبارة عن حجارة صغيرة مفروشة بالحصير،وكان صاحبه ” أبو رشيد ” يقوم بإعداد وتقديم ” المرقة ” ، وهي الوجبة الوحيدة لديه وتحتوي على الطماطم والبصل والقرع.

 


الوسوم:

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 55419 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحم ايام زمان ورجال زمان ,,

,, لياقالوا لك ايام الطيبين ترى هذا هو ,,

,, ماهو سعد جمعه وطقته ,,

[ عدد التعليقات: 35318 ] نشر منذ 38 دقيقة

أيام زمان😍
يعلمني جدي
يقول على أيامنا كان الحب شريف
ومايتجاوز ملامسة رؤوس الأصابع مع الدريشة😂
تطلع البنيه ترعى الغنم في الوادي
تروح وأنت متطمن
لاهيئة ولا مباحث ولاشرطة ولاجنائية
ولاشي
شفتها وعجبتك
راااااسآ على بيت أبوها وأطلب يدها🤗
الله يرحمك ياجدي
لو لحقت على أيامكم
كان خربت عليكم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *