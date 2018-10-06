” صورة ” نادرة لأول مطعم شعبي بالرياض تعود لعام ١٣٧٤هـ

عادل الحربي(صدى):

أظهرت إحدى الصور النادرة التي تم التقاطها عام ” ١٣٧٤هـ ” ، الهيئة التي كان عليها أول مطعم شعبي بالرياض، والذي كان يقع شرق ” المقيبرة ” .

ويُدعى المطعم ” أبو رشيد ” وكان عبارة عن حجارة صغيرة مفروشة بالحصير،وكان صاحبه ” أبو رشيد ” يقوم بإعداد وتقديم ” المرقة ” ، وهي الوجبة الوحيدة لديه وتحتوي على الطماطم والبصل والقرع.