” صورة ” نادرة لأول مطعم شعبي بالرياض تعود لعام ١٣٧٤هـ
أظهرت إحدى الصور النادرة التي تم التقاطها عام ” ١٣٧٤هـ ” ، الهيئة التي كان عليها أول مطعم شعبي بالرياض، والذي كان يقع شرق ” المقيبرة ” .
ويُدعى المطعم ” أبو رشيد ” وكان عبارة عن حجارة صغيرة مفروشة بالحصير،وكان صاحبه ” أبو رشيد ” يقوم بإعداد وتقديم ” المرقة ” ، وهي الوجبة الوحيدة لديه وتحتوي على الطماطم والبصل والقرع.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55419 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم ايام زمان ورجال زمان ,,
,, لياقالوا لك ايام الطيبين ترى هذا هو ,,
,, ماهو سعد جمعه وطقته ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35318 ] نشر منذ 38 دقيقة
أيام زمان😍
يعلمني جدي
يقول على أيامنا كان الحب شريف
ومايتجاوز ملامسة رؤوس الأصابع مع الدريشة😂
تطلع البنيه ترعى الغنم في الوادي
تروح وأنت متطمن
لاهيئة ولا مباحث ولاشرطة ولاجنائية
ولاشي
شفتها وعجبتك
راااااسآ على بيت أبوها وأطلب يدها🤗
الله يرحمك ياجدي
لو لحقت على أيامكم
كان خربت عليكم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂