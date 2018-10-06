بالفيديو.. فاروق الفيشاوي يكشف عن وصيته لابنه
كشف الفنان المصري فاروق الفيشاوي عن وصيته؛ خلال كلمة ألقاها في إطار ندوة تكريمه التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.
حيث صرح ” الفيشاوي ” أنه كان يرغب في إنتاج عمل عن ” المطران كابوشي ” مع المخرج عمر عبد العزيز، وأوصى ابنه الممثل أحمد الفيشاوي بأن يتابع تنفيذ المشروع.
وعن هذا العمل، أوضح ” الفيشاوي ” أن محسن زايد كان يتولى إخراجه، وأنه عمل يؤكد على الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من ذلك بسبب مواجهة العمل بعض العقبات.
وكان فاروق الفيشاوي، قد كشف عن إصابته بمرض السرطان ، خلاله تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35315 ] نشر منذ 39 دقيقة
فاروئ الفيشاوي
حيفشفش ئوريب أوي
متروح القامع يبني وتصلي ركعتين لله
وتتصدئ بشوية قنيهات
يمكن ربنا يفك زنئتك😐