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لاعب شهير يخون زوجته مع عارضة أزياء شابة.. والعشيقة تعلق

لاعب شهير يخون زوجته مع عارضة أزياء شابة.. والعشيقة تعلق
نواف السالم(صدى):

قالت زوجة تروي دييني نجم الدوري الإنجليزي، ساتيسي إنها انفصلت عن زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها مع العارضة أليشا هوسانا، 26 عاما.

وأضافت ستايسي عبر حسابها في إنستغرام، قائلة: ” شكرا للجميع على قلقكم واهتمامكم.. لم نعد أنا وتروي مع بعض ” ، مما دفع أليشا لنشر صورتها مع حبيبها الجديد، على إنستغرام، وعلقت أليشا، قائلة: ” إنه لي ” .

وتعرض اللاعب لانتقادات واسعة، بعدما تفجرت قضية خيانته لزوجته مع عارضة أزياء شابة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 3 ساعات

فاسقين اعوذ بالله منهم لا وكاتبة بلا خجل إنه لي
لا وحياة أمك بعد مايمل يشوف وحدة ثانية الفاسق فاسق

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