لاعب شهير يخون زوجته مع عارضة أزياء شابة.. والعشيقة تعلق
قالت زوجة تروي دييني نجم الدوري الإنجليزي، ساتيسي إنها انفصلت عن زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها مع العارضة أليشا هوسانا، 26 عاما.
وأضافت ستايسي عبر حسابها في إنستغرام، قائلة: ” شكرا للجميع على قلقكم واهتمامكم.. لم نعد أنا وتروي مع بعض ” ، مما دفع أليشا لنشر صورتها مع حبيبها الجديد، على إنستغرام، وعلقت أليشا، قائلة: ” إنه لي ” .
وتعرض اللاعب لانتقادات واسعة، بعدما تفجرت قضية خيانته لزوجته مع عارضة أزياء شابة.
عبد اللّه[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 3 ساعات
فاسقين اعوذ بالله منهم لا وكاتبة بلا خجل إنه لي
لا وحياة أمك بعد مايمل يشوف وحدة ثانية الفاسق فاسق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35318 ] نشر منذ 1 ساعة
مجنن ذا الحريم
على بالها إذا أنفصلت عنه
أنها أنتصرت
ماتدري أنه هو الكسبان😂😂😂😂😂😂