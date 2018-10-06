لاعب شهير يخون زوجته مع عارضة أزياء شابة.. والعشيقة تعلق

نواف السالم(صدى):

قالت زوجة تروي دييني نجم الدوري الإنجليزي، ساتيسي إنها انفصلت عن زوجها بعدما اكتشفت خيانته لها مع العارضة أليشا هوسانا، 26 عاما.

وأضافت ستايسي عبر حسابها في إنستغرام، قائلة: ” شكرا للجميع على قلقكم واهتمامكم.. لم نعد أنا وتروي مع بعض ” ، مما دفع أليشا لنشر صورتها مع حبيبها الجديد، على إنستغرام، وعلقت أليشا، قائلة: ” إنه لي ” .

وتعرض اللاعب لانتقادات واسعة، بعدما تفجرت قضية خيانته لزوجته مع عارضة أزياء شابة.