مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية تعلن عن 4 وظائف إدارية

سكاكا(صدى):

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية, عن أربع وظائف بالتخصصات الإدارية التالية ( اختصاصي عقود في إدارة سلسلة الإمداد – مساعد إداري في إدارة الشؤون القانونية –

مساعد إداري في إدارة الشؤون الأكاديمية – مساعد إداري في إدارة المعلومات الصحية وتقنية المعلومات )، وحددت المدينة شروطاً للقبول بتلك الوظائف تتمثل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يجيد اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، وأن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية وأن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب بحسب التخصص الإداري المحدد، وأن يجيد استخدام الحاسب الآلي وأن يكون لائقاً طبياً .

وأوضح نائب المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية الدكتور منصور العازمي, أن المدينة تسعى إلى تطوير جودة العمل الإداري من خلال استقطاب كفاءات شابة متميزة تحقق أهداف المدينة الإستراتيجية التي تتوافق مع أهداف وزارة الصحة وتواكب رؤية المملكة 2030 .

وسيبدأ استقبال طلبات التوظيف يوم الأحد 27 / 01 / 1440 هـ الموافق 07 / 10 / 2018 , وسينتهي التقديم يوم السبت 11 / 02 / 1440 هـ الموافق 20 / 10 / 2018 , وذلك من خلال صفحة التوظيف بموقع المدينة هنا, حيث يمكن الاستفسار مع إدارة رأس المال البشري والشؤون الإدارية عبر الإيميل [email protected] .