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151 قضية إفلاس في أروقة المحاكم العام الماضي

151 قضية إفلاس في أروقة المحاكم العام الماضي
علي القحطاني (صدى):

استقبلت المحكمة التجارية في الرياض خلال العام الهجري المنصرم العدد الأكبر من قضايا الإفلاس بنسبة 80 % من إجمالي 151 قضية إفلاس أغلبها للمنشآت الصغيرة والأفراد .

ووفقاً لبيانات رسمية جاءت المحكمة التجارية في جدة في المرتبة الثانية بواقع 26 قضية، ثم المحكمة التجارية في أبها بثلاث قضايا

كما استقبلت المحكمة الابتدائية في أبها قضية إفلاس واحدة طوال العام الهجري الماضي .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 ساعات

والي افلسو بس انحلت خارج المحاكم وااااجد
لازم يشوفون حل للقرارات الي اهلكت المواطن الي مبتدى بالتجاره وعنده محل محلين

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