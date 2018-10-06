151 قضية إفلاس في أروقة المحاكم العام الماضي

علي القحطاني (صدى):

استقبلت المحكمة التجارية في الرياض خلال العام الهجري المنصرم العدد الأكبر من قضايا الإفلاس بنسبة 80 % من إجمالي 151 قضية إفلاس أغلبها للمنشآت الصغيرة والأفراد .

ووفقاً لبيانات رسمية جاءت المحكمة التجارية في جدة في المرتبة الثانية بواقع 26 قضية، ثم المحكمة التجارية في أبها بثلاث قضايا

كما استقبلت المحكمة الابتدائية في أبها قضية إفلاس واحدة طوال العام الهجري الماضي .