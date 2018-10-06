151 قضية إفلاس في أروقة المحاكم العام الماضي
استقبلت المحكمة التجارية في الرياض خلال العام الهجري المنصرم العدد الأكبر من قضايا الإفلاس بنسبة 80 % من إجمالي 151 قضية إفلاس أغلبها للمنشآت الصغيرة والأفراد .
ووفقاً لبيانات رسمية جاءت المحكمة التجارية في جدة في المرتبة الثانية بواقع 26 قضية، ثم المحكمة التجارية في أبها بثلاث قضايا
كما استقبلت المحكمة الابتدائية في أبها قضية إفلاس واحدة طوال العام الهجري الماضي .
مسالم[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 ساعات
والي افلسو بس انحلت خارج المحاكم وااااجد
لازم يشوفون حل للقرارات الي اهلكت المواطن الي مبتدى بالتجاره وعنده محل محلين