ضبط تشكيل عصابي تورط بسرقة 15 جهاز صرف آلي بـ3 مناطق

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة المدينة المنورة، اليوم السبت، من ضبط تشكيل عصابي تورط بسرقة أموال من خمسة عشر جهاز صرف آلي بالمدينة المنورة وجدة وتبوك؛ حيث تم القبض على المتورطين في جرائمه.

ومن جانبه، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال التي تباشرها الجهات الأمنية، ونتائج التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن المتورطين بارتكابها، أسفرت عن القبض على 3 متهمين.

وأوضح أن منهم اثنين مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم في سرقة أموال من أجهزة صرف آلي؛ حيث أقروا بالسرقة من 15 جهاز صراف آلي في المدينة المنورة، وجدة، وتبوك؛ فيما جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.