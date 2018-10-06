إقبال تاريخي على حفل نوال الزغبي بباريس
تواصل الفنانة نوال الزغبي جولاتها الغنائية حول العالم حيث تشهد صالة Bally’s الضخمة بباريس إقبال كبير على حجز التذاكر إذ تم حجز 2000 كرسي خلال ثلاثة أيام فقط من فتح باب الحجز في حين تتسع الصالة لـ 3500 شخص .
جدير بالذكر أن الفنانة قامت بإحياء عدد من الحفلات الغنائية مؤخراً وتقوم بالتحضير لألبومها الجديد .
ابو منار[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 ساعات
ها ياهيئة الترفيه جاء دوركم
تراها فاضيه جيبوها عندنا
واعزمو الشيبان خلوهم يفسدون
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 ساعات
إيه الي زوغبي….
انا سمعت انها حاقه مش كويسه…
يعني التيس لما يعمل زوغبي مع العنزيايه بتخلف بعد زبع شهور…
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35318 ] نشر منذ 1 ساعة
يارب يجيبونها عندنا
فنانة بكل ماتعنية الكلمة😘😘😘😘