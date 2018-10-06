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إقبال تاريخي على حفل نوال الزغبي بباريس

إقبال تاريخي على حفل نوال الزغبي بباريس
باريس(صدى):

تواصل الفنانة نوال الزغبي جولاتها الغنائية حول العالم حيث تشهد صالة Bally’s الضخمة بباريس إقبال كبير على حجز التذاكر إذ تم حجز 2000 كرسي خلال ثلاثة أيام فقط من فتح باب الحجز في حين تتسع الصالة لـ 3500 شخص .

جدير بالذكر أن الفنانة قامت بإحياء عدد من الحفلات الغنائية مؤخراً وتقوم بالتحضير لألبومها الجديد .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 3 ساعات

ها ياهيئة الترفيه جاء دوركم
تراها فاضيه جيبوها عندنا
واعزمو الشيبان خلوهم يفسدون

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 ساعات

إيه الي زوغبي….
انا سمعت انها حاقه مش كويسه…
يعني التيس لما يعمل زوغبي مع العنزيايه بتخلف بعد زبع شهور…

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