إقبال تاريخي على حفل نوال الزغبي بباريس

باريس(صدى):

تواصل الفنانة نوال الزغبي جولاتها الغنائية حول العالم حيث تشهد صالة Bally’s الضخمة بباريس إقبال كبير على حجز التذاكر إذ تم حجز 2000 كرسي خلال ثلاثة أيام فقط من فتح باب الحجز في حين تتسع الصالة لـ 3500 شخص .

جدير بالذكر أن الفنانة قامت بإحياء عدد من الحفلات الغنائية مؤخراً وتقوم بالتحضير لألبومها الجديد .