نصائح مهمة للوقاية من الفشل الكلوي‎

أماني الغامدي(صدى):

تعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم، لكونها مهمة في تنقية تصفية الجم من السموم، كما تعمل على تعديل مستويات الحموضة والقلوية بالجسم .

وهذه بعض النصائح المهمة للوقاية من الفشل الكلوي :

تجنب شرب المياه الغازية.

عدم الإفراط في تناول المسكنات.

تقليل استخدام الملح والتقليل من تناول الأطعمة الغنيية به كالمخللات.

تجنب تناول الأطعمة المُصعنة.

عدم تناول اللحوم المدخنة.

تجنب تناول المقرمشات.

الراحة والنوم الجيد بشكل كافي.

ممارسة الرياضة بشكل يومي.

أكل الخضراوات الطازجة.