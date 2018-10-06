بالصور.. فتاة تطعن والدتها بسكين حتي الموت لسبب غريب

لندن(صدى):

قامت فتاة بريطانية ” 24 عامًا ” بذبح والدتها، حيث طعنتها مرات عدة بـ ” سكين ” في رقبتها حتى الموت.

وبالتطرق للتفاصيل، قتلت الفتاة والدتها بعدما طعنتها مرارًا وتكرارًا بسكين المطبخ في رقبتها؛ وذلك لاعتراض والدتها على المدة التي تقضيها ابنتها أمام ” اللاب توب ” .

ووصلت الشرطة إلى المنزل ووجدت السيدة مستلقية على ظهرها في مدخل المطبخ، وقد فارقت الحياة والغسالة ملطخة بدمائها، حيث ادعت الفتاة في البداية أن والدتها تُعاني من حالة نفسية سيئة، جعلتها تقدم على قتل نفسها حتى قطعت حلقها.

وألقت الشرطة على الفتاة وبمواجهتا اعترفت بأن والدتها دفعتها إلى قتلها؛ حيث ظلت تجادلها باستمرار لمدة 8 سنوات حول الوقت الذي تقضيه على جهاز ” اللاب توب ” ، وتواجه الفتاة الآن عقوبة السجن مدى الحياة بعد اتهامها بقتل والدتها.