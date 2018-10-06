8 نصائح لقيادة آمنة في الأمطار والأجواء العاصفة

أماني الغامدي(صدى):

مع دخول فصل الخريف تزيد فرصة هطول الأمطار بالدول العربية، وقد يصاحبها هطول أمطار رعدية شديدة والتي تؤثر بدورها على الطرق ويجعلها زلقة، ويضعف القدرة على السيطرة على السيارات أثناء السير، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح للقيادة الآمنة في هذه الأجواء الممطرة.

1- مضاعفة مسافة الأمان 3 مرات مع ظروف القيادة في الأمطار، وهي المسافة التي تفصل سيارتك عن السيارة التي أمامك، وقدر الخبراء المسافة الآمنة بمضاعفة نصف قيمة عداد السرعة في ثلاث أضعاف، وكمثال عند القيادة بسرعة 50 كم في الساعة فيجب أن تكون المسافة الآمنة 75 متر تقريباً.

2- عدم تخطي السرعات المقررة من قبل هيئة الطرق والمرور، كما يفضل تخفيضها إلى نصف السرعة المقررة، لأن مهما كانت وسائل الأمان لديك مرتفعة فهي تفقد الكثير من قوتها أمام الأمطار الشديدة.

3- الحذر عند استخدام المكابح وعدم الضغط عليها بقوة، لأن الأرض تكون زلقة بفعل الأمطار، وهو ما قد يسبب فقدان السيطرة على السيارة ودورانها.

4- حاول السير في وسط الطريق، لأن أطراف الطرق غالباً ما يكون تصميمها مائل، مما يؤدي إلى تكون تجمعات المياه والوحل.

5- حال اشتداد الأمطار الرعدية تقل الرؤية جداً، لذا حاول إلتماس الطريق عبر السيارة التي تسير أمامك، مع الاحتياط وترك مسافة كافية للطوارئ.

6- حتى لا يتكون بخار الماء على زجاج السيارة مما يحجب الرؤية، يجب الاستعانة بفتحات التهوية أو فتح النوافذ ولو قليلاً لتجديد الهواء في المقصورة.

7- يجب قبل القيادة في الأجواء الممطرة، التأكد من سلامة المكابح وميكانيكا السيارة وسلامة دوائرها الكهربية والتأكد من عمل مساحات الزجاج وتوفر المياه بها.

8- يجب الحذر في القيادة أثناء اجتياز المنعطفات أو عبور العوائق، وتخفيض السرعة بصورة كبيرة.