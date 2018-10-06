” نيكول سابا ” تتحدى سرطان الثدي بهذه الطريقة

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا تغريدة أثارت إعجاب وتفاعل متابعيها حيث أكدت قيامها بالفحص المبكر لسرطان الثدي مطالبة جمهورها من المعجبات بضرورة الإهتمام بصحتهن وذلك ضمن حملة التوعية بفوائد الكشف المبكر للمرض .

ونشرت الفناننة نتيجة الفحص مغردة : “أنا عملت فحص وريحت راسي إنتي كمان ضرورى تريحي راسك وتعملى فحص لأن صحتك أهم شي بالدني ”

جدير بالذكر أن الكشف عن اصابة الفنانة اليسا بالمرض وتعافيها منه بشكل كامل زاد من الاهتمام بالكشف المبكر للمرض في لبنان وعدد من الدول العربية .

انا عملت check up وريّحت راسي الحمدالله🙏🏻

انت كمان ضروري تعملي فحص مبكر ل #سرطان_الثدي وتريّحي راسك لانو صحتك اهم شي بالدنّي#غردي_وردي #pinkforward @LahaMagonline pic.twitter.com/uDsVelBOuL — Nicole Saba (@NicoleSabaaa) ٥ أكتوبر ٢٠١٨



