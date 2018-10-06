بالفيديو.. مدرب النصر يصفع ” امرابط ” و ” موسى “

نواف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني لنادي النصر، وهو يصفع النيجيري أحمد موسى، والمغربي نور الدين مرابط، الذي اكتسح فيها فريق الحزم أمس، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخمسة أهداف لهدف؛ ليتصدر العالمي جدول ترتيب المسابقة.

وأقدم اللاعبان أحمد موسى ونور الدين مرابط تجاه مدربهم ” كارينيو ” عقب تسجيل الهدف الخامس، مشيرين له بعدد الأهداف قبل أن يصفعهم المدرب على وجوههم في مداعبة أثارت ضحك الجميع وإعجاب الجماهير.

ومن الجدير بالذكر، أن سر تلك اللقطة يرجع لمطالبة النيجيري موسى وزميله باحتساب كل هدف بيوم إجازة من التدريبات؛ بناء على اتفاق مسبق بين اللاعبين والمدرب قبل أن يرد عليهم كارينيو بالصفع، وأن هدف الحزم سيتم خصمه من أيام الإجازة.