بالفيديو.. مدرب النصر يصفع ” امرابط ” و ” موسى “
أظهر مقطع فيديو، المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني لنادي النصر، وهو يصفع النيجيري أحمد موسى، والمغربي نور الدين مرابط، الذي اكتسح فيها فريق الحزم أمس، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بخمسة أهداف لهدف؛ ليتصدر العالمي جدول ترتيب المسابقة.
وأقدم اللاعبان أحمد موسى ونور الدين مرابط تجاه مدربهم ” كارينيو ” عقب تسجيل الهدف الخامس، مشيرين له بعدد الأهداف قبل أن يصفعهم المدرب على وجوههم في مداعبة أثارت ضحك الجميع وإعجاب الجماهير.
ومن الجدير بالذكر، أن سر تلك اللقطة يرجع لمطالبة النيجيري موسى وزميله باحتساب كل هدف بيوم إجازة من التدريبات؛ بناء على اتفاق مسبق بين اللاعبين والمدرب قبل أن يرد عليهم كارينيو بالصفع، وأن هدف الحزم سيتم خصمه من أيام الإجازة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55419 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب ,,
زائر[ عدد التعليقات: 2783 ] نشر منذ 4 ساعات
عطاهم كف كف وقال يلا انقلعوا هههههههههههه
ابن البلد[ عدد التعليقات: 998 ] نشر منذ 4 ساعات
مبروك
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 3 ساعات
يا قماعه فيه كوتاب بالقرنان دووت فأدناهم… زي شايب بروحه والبدوي نقر بن معلأه… الي يعرف عنهم حاقه يطمنا… وبعد كدا الي عازوز يعزل كتابه يؤل لينا عشان نودعه..
غريب الدار[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
ايش من مداعبة والرجل في قمة الغضب