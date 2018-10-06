سفير الأردن يكرم كوكبه من الإعلاميين السعوديين في حفل بالسفارة الأردنية

محمد السعران(صدى):

كرم سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية الاستاذ علي الكايد كوكبه من الإعلاميين والأعلاميات ومشاهير السوشل ميديا بمناسبة تغطيتهم المميزة للحفل الذي اقامه ملتقى النشاما الأردني بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية ،

وشهد حفل التكريم الذي اقيم صباح اليوم في السفارة الأردنية كلمة للسفير الأردني اثنى فيها على التغطية المميزة التي نشرتها وسائل الإعلام السعودي مشيدا بجهود الإعلاميين السعوديين والأردنيين الذين ساهمو في نجاح حفل اليوم الوطني مشيرا الى عمق العلاقات السعودية الأردنية التي تشهد متانة جذورها ونشعر بالفخر للجالية الأردنية ووفائهم للملكة العربية السعودية،

ومن جهتها عبرت رئيسة اللجنه الاعلامية للحفل ورئيسة اللجنة الاعلاميه التطوعية السعوديه الدكتوره جواهر العبد العال عن سعادتها وفريق العمل لما تلقيناه من سعادة السفير من حفاوه وتكريم مقدمها شكرها وتقديرها العميق لكل الزملاء الأعلاميين الذين بذلوا جهد لإنجاح الحفل اعلاميا.

كما عبر الزملاء الإعلاميين والإعلاميات عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسعادة السفير الأردني على تكريمهم سائلين الله أن يديم المحبة والألفه بين الشعب الأردني والسعودي