واشنطن: منح إعفاءات للدول التي ستقلص وارداتها من النفط الإيراني

واشنطن(صدى):

أكد مصدر مسؤول أن واشنطن تدرس منح إعفاء من العقوبات للدول التي ستقلص وارداتها من النفط الإيراني قبل أيام من دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على النفط الإيراني موضع التنفيذ.

كما تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ فرض عقوبات على الدول التي تستهلك النفط الإيراني اعتباراً من الرابع من نوفمبر المقبل، حيث ستبدأ العقوبات الأميركية في استهداف صادرات الخام الإيرانية اعتباراً من الرابع من نوفمبر، فيما تمارس واشنطن ضغوطاً على الحكومات والشركات في أنحاء العالم لكيلا تشتري الخام الإيراني.