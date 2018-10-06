مدرب تشيلسي يكشف عن شئ وحيد ينقص ” هازارد ” ليكون الأفضل في العالم

نواف السالم(صدى):

أوضح مدرب ” البلوز ” أن النجم البلجيكي إدين هازارد ينقصه شيء واحد فقط، كي يصبح لاعباً متكاملاً ويفوز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية.

أكد ساري أن هازارد يُمكن أن يتحسن إذا ما أصبح أكثر عدوانية فوق أرض الملعب، وأعطى أحسن ما لديه، لافتا إلى أنه من السهل تحفيز هازارد طالما أنه يستمتع باللعب.

وأشار إلى أنه سهل للغاية ولم يكن في حاجة إلى استراتيجيات مني، هازارد لا يتأثر بالإعلام وبما يحدث حوله طالما أنه يلعب كرة القدم، التي يُحبها.

ويبدو أن مدرب تشيلسي ساري، يُريد من نجم فريق الأول هازارد أن يواصل تطوره الكروي، ويعمل بشدة على صفة لازال يفتقدها فوق المستطيل الأخضر، من أجل حصد المزيد من الجوائز الفردية والجماعية في عالم الساحرة المستديرة.