بالصور.. الكشف عن ” لكزس LX 570 S ” موديل 2019 بتحديثات رياضية جديدة

كانبرا(صدى):

كشفت لكزس الستار رسمياً عن LX S الجديدة في أستراليا بحزمة من المزايا الحصرية لإضفاء مظهر جريء وتوجيه محسن للـ SUV الضخمة.

خارجية السيارة تتميز بجنوط أسود مصقول 21 إنش ونمط شبكي خاص لشبكة التهوية المغزلية الأيقونية، ومصابيح إضافية في المرايا الجانبية، والتي تطلق صورة LX S على الأرض بجانب السيارة، بالإضافة إلى شارة LX 570 S في الخلف.

بالنسبة للداخلية فتتميز بدواساتها الرياضية وزخرفاتها الجلدية المثقوبة الفاخرة بألوان سوداء أو حمراء غامقة، وتكتمل الإضافات الرياضية للسيارة بصمامات أمامية عالية الأداء لمنع للاهتزازات وتحسين ثبات الجسد والتوجيه.

لكزس LX 570 S الرائدة حصلت على عدد واسع من التقنيات الفاخرة وأنظمة السلامة القياسية، مثل نظام لمنع الاصطدام بشكل مبكر بخاصية رصد المشاة، ونظام تحكم في السير يعمل بالرادار، والتحذير من مغادرة حارة الطريق، ورصد النقطة العمياء، والتحذير من السيارات العابرة من الخلف.

كما تأتي السيارة بـ 10 وسائد هوائية وراصد بانورامي وآخر للبيئة المحيطة بأربع كاميرات مختلفة ومقود يمكن تغيير درجة حرارته ومكيف هواء بأربع مناطق مختلفة، وخاصية تغيير درجة حرارة المقاعد وتهويتها، ونظام معلومات ترفيهية بطول 12.3 إنش بملاحة عبر الأقمار الصناعية.

تستمد طاقتها عبر محرك بترولي V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان وعزم دوران 530 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتبدأ الأسعار الأسترالية للسيارة من 168,089 دولار، ما يعادل 447,000 ريال.

هذا وليست لدينا معلومات حول موعد وصول لكزس LX 570 S إلى أسواق الخليج، لكن يفترض أن تصل خلال الأسابيع المقبلة بما أنها بدأت بالوصول إلى الوكالات الاسترالية.