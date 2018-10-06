” النصر ” يحقق ارقام قياسية بعد هزيمة الحزم

نواف السالم(صدى):

نجح لاعبو النصر في إحراز أرقام قياسية على صعيد دورى الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وذلك بعد أن حقق الفريق فوز ساحق بواقع خمسة أهداف مقابل هدف واحد لضيفه ” الحزم ” في مبارة أمس .

ووفقاً للمحللين سدد لاعبو النصر أعلى عدد تصويبة بالدوري بواقع 14 تصويبة على مرمى الحزم .

كما بات احمد موسي أكثر لاعب محققاً للأهداف حيث سجل اربعة وصنع هدفين و صنع جوليانو وأمرابط 36 فرصة من 65 للنصر هذا الموسم، 19 منها للبرازيلي، و17 للمغربي، وهو ما يعادل 55% من مجموع الفرص التي صنعها لاعبو الفريق بالدوري هذا الموسم .

وأشار المحللون أن النيجيري موسى هو اللاعب الوحيد الذي ساهم في إحراز 3 أهداف خلال مباراتين مختلفتين من الدوري هذا الموسم بعد أن سجل هدفا وصنع اثنين آخرين لجوليانو والسهلاوي .