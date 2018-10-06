” النصر ” يحقق ارقام قياسية بعد هزيمة الحزم
نجح لاعبو النصر في إحراز أرقام قياسية على صعيد دورى الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لهذا الموسم ، وذلك بعد أن حقق الفريق فوز ساحق بواقع خمسة أهداف مقابل هدف واحد لضيفه ” الحزم ” في مبارة أمس .
ووفقاً للمحللين سدد لاعبو النصر أعلى عدد تصويبة بالدوري بواقع 14 تصويبة على مرمى الحزم .
كما بات احمد موسي أكثر لاعب محققاً للأهداف حيث سجل اربعة وصنع هدفين و صنع جوليانو وأمرابط 36 فرصة من 65 للنصر هذا الموسم، 19 منها للبرازيلي، و17 للمغربي، وهو ما يعادل 55% من مجموع الفرص التي صنعها لاعبو الفريق بالدوري هذا الموسم .
وأشار المحللون أن النيجيري موسى هو اللاعب الوحيد الذي ساهم في إحراز 3 أهداف خلال مباراتين مختلفتين من الدوري هذا الموسم بعد أن سجل هدفا وصنع اثنين آخرين لجوليانو والسهلاوي .
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 247 ] نشر منذ 4 ساعات
النصر لعب أمام الحزم!وقدم مباراة جميلة ولكن! الوعد قدام الفرق الكبيرة الزعيم والراقي والليث والعميد فهم المقياس الحقيقي للنصر..أما باب واحد فليس مقياس يا ساااده..
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واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 4 ساعات
الدور السعودي هذالعام مع الهجوم الناري النصراوي بقيادة المحترف المغربي نور الدين مرابط((زيدان الدوري السعودي)) والمحترف النيجيري أحمد موسى،ونجم الوسط السعودي عبد العزيز الجبرين، شي ماسبق وشاهدناه في الدوري السعودي بهذه القوة والإبداع..
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2154 ] نشر منذ 4 ساعات
الدور السعودي هذالعام مع الهجوم الناري النصراوي بقيادة المحترف المغربي نور الدين مرابط((زيدان الدوري السعودي)) والمحترف النيجيري أحمد موسى،ونجم الوسط السعودي عبد العزيز الجبرين، شي ماسبق وشاهدناه في الدوري السعودي بهذه القوة والإبداع..