لصوص يقتحمون منزل مواطن ويسرقون مجوهرات زوجته في مكة

نايف السالم(صدى):

شهدت قرية ” اليمانية ” حالة سرقة جديدة مساء أمس، وذلك بأحد المنازل التي يسكنها ” مواطن ” بشرق مكة المكرمة.

وبالتطرق للتفاصيل، قام الجناة بالتسلل إلى منزل عبر أحد المكيفات؛ وذلك بعد ذهاب ” المواطن ” إلى العمل ، حيث سرقوا ما بداخله من محتويات أبرزها مجوهرات وذهب يعود إلى زوجته وجهاز آيفون.

وتفاجئ ابن عمومته بتكسير منزله الواقع بجوارهم في قرية اليمانية؛ وجرى إبلاغ الجهات الأمنية وحضرت على الفور وتم رفع البصمات والآثار.

يُذكر أن هذه الحادثة هي ثالث حالة سرقة تسجلها قرية ” اليمانية ” ؛ وذلك في أقل من شهر؛ وذلك بعد حرق أحد المنازل وسرقة منشأة حكومية ومنزل؛ حيث سجلت كلها في قسم شرطة الشرائع ولا يزال الجناة مجهولين.