فيديو نادر لزيارة الملك فيصل لمصر عقب نصر أكتوبر

عادل الحربي(صدى):

أجرى الملك فيصل- رحمه الله- زيارة تاريخية لمصر عام 1974م؛ حيث استقبله في المطار الرئيس المصري الراحل أنور السادات ولفيف من المسؤولين، بالإضافة إلى حشد من الجماهير التي تجمعت لتحية الملك فيصل لدى وصوله إلى المطار.

وأظهر مقطع فيديو، نادر يتم تداوله بمناسبة الذكرى الـ45 لحرب 6 أكتوبر عام 1973 التي توافق اليوم السبت، الملك فيصل والرئيس السادات وهما يشهدان الاحتفالات بنصر أكتوبر، إذ جابا ميادين القاهرة بالعربة والقطار، وسط فرق عسكرية على جانبي الطريق وجموع شعبية تردد أهازيج النصر والترحيب بالملك فيصل، والأعلام السعودية والمصرية تزين الشوارع والطرقات.

وفي السياق نفسه، رافق الرئيس السادات الملك فيصل إلى مقر إقامته بالقاهرة، كما عقد الزعيمان جلسة مباحثات رسمية، وأديا معًا صلاة الجمعة بأحد المساجد الكبرى بالقاهرة، قبل أن يقوما بزيارة قناة السويس وخط بارليف بعد تحطيمه، وحضور بعض التمارين والمناورات العسكرية لقوات الجيش المصري.