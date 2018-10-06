لصوص لكن ظرفاء .. يبتلع 40 ألف دولار والشرطة في مأزق

أنقرة(صدى):

في واقعة طريفة من نوعها ابتكر سائح ايرلندى حيلة جديدة للسرقة حيث نجح في إخفاء خاتم الماس من خلال بلعه بعد أن قام بسرقته من أحد محال الصاغة في تركيا .

الغريب في الأمر أن السائح استمرفي الإحتيال بعد أن كشفته كاميرات المراقبة ليدعي أنه مريض نفسي ولا يستطيع تمالك نفسه أمام الألماس بعد أن تركته زوجته التى كانت تزور معه تركيا كل عام ليفقدها في حادث بشع حيث عجزعن إنقاذها أو العثور على خاتم زواجهما الألماس الذى طالما يذكره بها .

من جانبها تواصل الشرطة التركية التحقيق في الحادث، بعد أن نقلت السائح إلى أحد المستشفيات في محاولة لإستخراج الخاتم بالوسائل الطبيعية .