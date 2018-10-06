القبض على 3 وافدين لتزييف سجلات شرائح الاتصالات والانترتت بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لمخالفات أنظمة الإتصالات العامة ، والتحريات عن المتورطين فيها ، أسفرت – بفضلٍ من الله – عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية البنجلاديشة ، جميعهم في العقد الرابع من العمر ، وذلك بعد توفر الأدلة على امتهانهم تزييف سجلات شرائح الاتصال والانترنت العائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة بالمملكة ، وخارجها , و ضبط بحوزتهم على شرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية معدة ومهيئة للبيع , و(١٣) جهاز قارئ للبصمة و(٥) أجهزة قارئة لمعلومات الشرائح, وجهازين حاسب آلي و(٣٥) أجهزة جوالات متنوعة، جرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. – والله الهادي إلى سواء السبيل –