دراسة حديثة تكشف تأثير الأسبرين في خفض نسبة الإصابة بسرطان المبيض

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون بجامعة هارفورد ، على 205 آلف امرأة ، أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يمكن أن تقلل من خطر إصابة النساء بسرطان المبيض بنسبة الربع.

يُشار إلى أنه يعرف سرطان المبيض باسم ” القاتل الصامت ” لأنه يتميز بعدم ظهور أعراضه حتى وقت متأخر .

ووجد فريق البحث أن النساء اللواتي يتناولن بانتظام جرعة منخفضة من أقراص الأسبرين التي تتوفر عادة بجرعة 75 ملليجرام للاستخدام اليومي تقل لديهن احتمالات الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 23٪.

وكان استخدم الأسبرين كمسكن للألم لآلاف السنين ، حيث وجد المصريون القدماء أن مستخلص لحاء الصفصاف ساعد الأمهات على التعامل مع ألم الولادة.

لكن في السنوات الأخيرة وجد العلماء أن الدواء الرخيص يحتوي على العديد من الفوائد لأنه يخفف الدم ويقلل من الالتهاب ، وقادر على درء خطر الأمراض.