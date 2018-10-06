جريمة بشعة.. شاب يغتصب ” رضيع ” عمره أسبوعين

بلفاست(صدى):

في جريمة بشعة هزت إيرلندا، أقدم ” شاب ” على اغتصاب طفل رضيع بعد أسبوعين فقط من ولادته.

وبالتطرق للتفاصيل، تعرض ” رضيع ” لحادث اغتصاب وأذى جسدي من قبل ” شاب ” يبلغ من العمر 25 عامًا؛ أسفرت عن عدة من الإصابات الخطيرة بحق الرضيع.

ويرقد الرضيع في العناية المركزة ويتلقى العلاج في وحدة الأطفال في مستشفى ” رويال بلفاست ” للأطفال المرضى، ولم تذكر الجهات الأمنية تفاصيل أخرى؛ احترامًا لطلب العائلة بشأن الخصوصية.

ومثل الشاب الثلاثاء الماضي أمام قضاة محكمة ” أرما “، وهي إحدى مقاطعات أيرلندا الشمالية الستة.