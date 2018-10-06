” البيئة ” تكرم ” البلاع ” لمساهمته البحثية في معالجة سوسة النخيل الحمراء

محمد السعران(صدى):

كرمت وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور صالح بن رشيد البلاع لمساهمته البحثية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، من خلال بحثه “معالجة سوسة النخيل الحمراء بمبيد فوسفيد الألمنيوم بطريقة التبخير المبتكرة”، والذي تضمن نتائج واعدة للقضاء على “السوسة” عبر تغليف جذع النخلة ببلاستيك وإحكام غلقه بعد وضع المبيد.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت مؤخراً عن بدء تجارب حقلية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء باستخدام فوسفيد الألومنيوم ضمن جهود بحثية وتجارب معملية تقوم بها الوزارة بالتعاون مع جامعة الملك فيصل في الأحساء.

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن هذه التجارب قد تستغرق 6 أشهر لإثبات جدوى استخدام المركب الكيميائي في القضاء على “السوسة”. مشدداً على خطورة هذه المواد المحظور تداولها، وعدم استخدامها بشكل شخصي، نظراً لتحريرها غاز الفوسفين السام المسبب للوفاة، إضافة إلى عدم الاقتراب من النخيل المعالجة التي تجرى عليها التجارب حالياً.