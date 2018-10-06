بالفيديو .. ” هوس المعجبات ” فتاة تقطع يدها بسبب فنان مغربي
يتمتع نجوم الوسط الفني بجمهور كبير من المعجبين والمعجبات يعبرعن مدي نجاح الفنان وقوة علاقته بجمهوره إلا أن هوس بعض المعجبات قد يدفعهن إلى تصرفات جنونية لتلفت نظر وإهتمام نجمها .
وفي واحدة من أغرب الوقائع أعلنت المطربة المغربية رجاء بلمير عن مفاجأة حول شقيقها المطرب عمر بلمير ، حيث قامت إحدى معجباته من السعودية بقطع يديها بسبب عدم رده على رسائلها.
وعبرت بلميرعن تأثرهما الشديد حيث قامت المعجبة بتصوير نفسها وهي تقطع يدها بشكل جنوني قائلة : هذا بسب عدم ردك على رسائلى يا عمر .
وتابعت النجمة تعلمنا من هذا الموقف أن نكون قريبين من الفانز لأن أحيانا تصرفات المعجبين تكون غريبة وجنونية .
جدير بالذكر أن عمر بلمير هو مطرب مغربي، قدم العديد من الأغاني بمشاركة شقيقته الكبرى رجاء، وحقق شهرة خليجية وعربية .
عبد الله[ عدد التعليقات: 250 ] نشر منذ 35 دقيقة
أول مرة أسمع عنهم
بالنسبة البنت أكيد وحدة مريضة