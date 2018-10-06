بالفيديو .. ” هوس المعجبات ” فتاة تقطع يدها بسبب فنان مغربي

أماني الغامدي(صدى):

يتمتع نجوم الوسط الفني بجمهور كبير من المعجبين والمعجبات يعبرعن مدي نجاح الفنان وقوة علاقته بجمهوره إلا أن هوس بعض المعجبات قد يدفعهن إلى تصرفات جنونية لتلفت نظر وإهتمام نجمها .

وفي واحدة من أغرب الوقائع أعلنت المطربة المغربية رجاء بلمير عن مفاجأة حول شقيقها المطرب عمر بلمير ، حيث قامت إحدى معجباته من السعودية بقطع يديها بسبب عدم رده على رسائلها.

وعبرت بلميرعن تأثرهما الشديد حيث قامت المعجبة بتصوير نفسها وهي تقطع يدها بشكل جنوني قائلة : هذا بسب عدم ردك على رسائلى يا عمر .

وتابعت النجمة تعلمنا من هذا الموقف أن نكون قريبين من الفانز لأن أحيانا تصرفات المعجبين تكون غريبة وجنونية .

جدير بالذكر أن عمر بلمير هو مطرب مغربي، قدم العديد من الأغاني بمشاركة شقيقته الكبرى رجاء، وحقق شهرة خليجية وعربية .