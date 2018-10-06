مركز جدة العلمي يحتفي بيوم الوطن

حسين العلي(صدى):

برعاية سعادة مدير عام التعليم بمحافظة جدة وحضور المساعد للشؤون التعليمية أ.يحيى القحطاني اختتم مؤخراً مركز جدة العلمي احتفاليته التي نفذها بمناسبة اليوم الوطني ال ٨٨ لتوحيد المملكة عبر برنامج ارتق بوطنك بحضور المشرفين والمعلمين وقد ذكر المشرف العام على المركز أ.عماد بن حمد ان احتفالية هذا العام تضمنت الاعلان عن الخطة التشغيلية لمركز جدة العلمي للعام الدراسي ١٤٣٩-١٤٤٠ التي تركز على منهجية STEM بتكامل العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات من خلال العديد من البرامج كبرنامج السياحة العلمية – سفراء STEM -أسبوع الفضاء العالمي-أسبوع الكيمياء العربي-مهرجان الطفل-اليوم العالمي للمراكز العلمية و برنامج جدارات STEM وجميع هذه البرامج تعزز شغف الطلاب والطالبات بالمواد العلمية وتدفعهم الى التعلم بالمشاريع التي تكسبهم المهارة المناسبة في حياتهم،

كما ذكر بن حمد ان احتفالية ارتق بوطنك تضمنت تكريم ابطال الوطن التي خصصت هذا العام لتكريم المدير السابق لمركز جدة العلمي (عبدالله السيود) لمسيرته المهنية العطرة في خدمة التعليم وذلك بعد تقاعده عن ٣٠عاماً من الانجاز ومنحه وسام أبطال الوطن لهذا العام.

وفي كلمة المحتفى به التي القاها عبر السيود عن سعادته بحفاوة التكريم وجهود الزملاء من القسمين بنين وبنات وتقدير الحضور له من اهله واقاربه ومعلمين ومشرفين ومدراء ادارات وعلى راسهم سعادة المساعد للشؤون التعليمية بتشريفه الحفل.

الجدير بالذكر أن مركز جدة العلمي تحت اشراف الادارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بدعم فني من شركة تطوير للخدمات التعليمية ويقدم برامجه للطلاب والطالبات وفق منهجية STEM التي تعزز حب الطلبة للعلوم والهندسة والرياضيات والتقنية عبر ٨ تخصصات هي الكيمياء والنانو

الروبوت والذكاء الاصطناعي

الفضاء والطيران

الحاسب الالي وتقنية المعلومات

الفيزياء

الاحياء وعلم البيئة

الهندسة والرياضيات

الالكترونيات والاتصالات