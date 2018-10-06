بعد اتهامه بالاغتصاب.. يوفنتوس يساند رونالدو

نواف السالم(صدى):

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي، عن موقفه تجاه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يواجه تهمة اغتصاب عارضة أزياء سابقة في لاس فيجاس عام 2009.

وأوضح ” يوفنتوس ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” أظهر رونالدو في الأشهر الأخيرة احترافية وتفان كبير، والنادي يقدر ذلك ” ، مضيفًا: ” الأحداث محل التحقيق، والتي تعود لما يقرب من 10 سنوات، لا تغير هذا الرأي، والذي يؤكده كل شخص تعامل مع هذا اللاعب العظيم. ”

ومن جانبه، أكد ” رونالدو ” أن ما ادعته عارضة الأزياء الأمريكية السابقة، كاثرين مايورجا، بأنه قام بالاعتداء جنسيًا عليها غير صحيح، قائلًا: ” الاغتصاب جريمة مشينة وأن ضميره مرتاح في هذه القضية، نافيًا بشكل قاطع كل الاتهامات الموجهة إلي. “