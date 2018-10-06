بالصورة.. أول ظهور لأسماء الأسد بعد شهرين من علاج سرطان الثدي

دمشق(صدى):

نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، صورة جديدة لأسماء الأسد زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، وقد بدت عليها علامات التعب والإرهاق الناتجة عن علاجها من مرض السرطان.

وظهرت أسماء الأسد برفقة أحد الأشخاص كما يبدوا أنه طبيبها، وهي ترتدي عصبة على رأسها، ويبدو جسدها هزيلا ووجهها شاحبا نوعا ما.

وكانت أسماء الأسد قد أعلنت الشهر الماضي عن إصابتها بسرطان الثدي، وبدء تلقيها العلاج في مشافي دمشق. وبعد ذلك، نشرت حسابات سورية صورة تظهر الأسد وزوجته خلال تلقيها العلاج في مشفى عسكري بالعاصمة دمشق.

وقبل خضوعها لجرع الكيماوي، قالت أسماء الأسد: ” أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب، وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة.