شاب يتعرض لأزمه قلبيه ويترك التدخين فورا

سعيد العجل(صدى):

لقد تعرض شاب(ح.ف) في العقد الثالث من العمر لأزمة قلبية حادة ، أُدخل من خلالها المستشفى ، و كان قد سلم منها ولله الحمد… بعد فتح الشريان وعودة العلامات الحيوية الى مستواها الطبيعي ،، كان مدخناً شرهاً (مايقارب الأربعون سيجارة يوميا) وها قد مرّ أكثر من أسبوع ولم يشعل سيجارة واحدة .

كان يعاني من الأعراض الانسحابية من صداعٍ وأرقٍ وصعوبة في التركيز دون دراية ،،، على أن القاتل الصامت كان يكمن وراءها كلها ،،،، كان يعاني من صعوبةِ كسر العادة التي رافقته عمراً وكادت أن تودي بحياته في أول اختبار.

قام بالبحث عن مكان يتم فيه علاج المدخنين ،، فتوجه الى الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين (نقاء).

قرر الإنضمام إلى البرنامج العلاجي والاستفادة من الامكانيات والخبرات المتوفرة لديهم حتى يسترد عافيته بالكامل ويتخلص من حبائل النيكوتين التي لطالما قيّدت حياته لسنواتٍ طويلة .

وقد علّق الأستاذ ؛ سعد الدين الأسود مدير العيادات الطبية في الجمعية بأنّ التبغ يحتوي على أكثر من ٤٠٠٠ مادة كيميائية منها مايقارب ١١٢ مادة سامة و٤٠ مسرطنة ، هذه المواد تؤثر على جسم المدخن وغير المدخن بشكل كبير وواضح فتسبب الكثير من المضاعفات والمشاكل ، وتضعف المناعة وتؤدي الى أمراض لا يحمد عقباها ، الله سبحانه وتعالى خلقَ الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم ، فلماذا يرمي بنفسه الى هذه المهلكة التي يجب أن تُحارب وتكافح بشتى الوسائل والطرق.

وبيّن الأسود أنّ جمعية (نقاء) تفتح أبوابها لكل الراغبين في الاقلاع عن التدخين وبسرية تامة طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءً ،،، كما بيّن أيضاً أن الجمعية قد خصصت الرقم ؛ 0500431666 لتلقي كافة الاستفسارات والاستشارات وتقديم الخدمات مباشرة وبأقصى سرعة .