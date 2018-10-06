يروج لها على أنها تساعد على خفض الوزن.. هذه أضرار مشروبات الدايت

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة أن السكريات الاصطناعية تزيد من أمراض التمثيل الغذائي والبدانة وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى أنها تسبب تسمّم البكتريا الصديقة في الأمعاء والتي تساعد على الهضم.

وتدخل هذه السكريات في مشروبات ” الدايت ” ، حيث يتم ترويجها باعتبارها تساعد على خفض الوزن بينما هي في الحقيقة من عوامل زيادته.

وتزيد السكريات الاصطناعية درجة حامضية الفم ما يؤثر سلباً على مينا الأسنان، موضحة أن السكريات الاصطناعية قليلة السعرات و تأثيرها على بكتريا الأمعاء يسبب زيادة الشهية والإحساس بالجوع.

كما وصفت هذه السكريات باعتبارها بدائل جيدة للسكر، ومن أشهر أسمائها: الأسبارتام والسكرالوز والسكرين ونيوتام وأدفانتام. وقد وجدت دراسة أجريت في جامعة سيدني أن اتباع حمية غذائية تحتوي على هذه البدائل للسكر مع قليل من الكربوهيدرات يؤدي إلى زيادة الوزن، وهو عكس الهدف الذي يتم تناولها من أجله.