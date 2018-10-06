بالصور.. إلهام شاهين تصطحب فاروق الفيشاوي في رحلة بحرية
قامت الفنانة المصرية إلهام شاهين باصطحاب النجم فاروق الفيشاوى فى رحلة بحرية؛ وذلك كنوع من الاحتفال به بعد تكريمه فى مهرجان الإسكندرية، بالإضافة لوقوفها بجانبه ودعمه، خاصة بعد إعلان إصابته بمرض” السرطان ” .
وعن ذلك، قالت ” إلهام ” : ” فاروق يعنى صداقة العمر و أجمل الذكريات وأحلى الأفلام و أجمل مسلسل لى و له، وهو الحاوي، ألف مبروك تكريمك يا فنان يا جميل يا صديق العمر، وربنا معاك يحميك و يحافظ عليك ” .
وأضافت: ” ربنا معاك يحميك و يحافظ عليك، وأرجوك تاخد بالك من نفسك و من صحتك، وإن شاءالله القادم خير، وألف ألف سلامة لك يا أطيب الناس وأعز الأصدقاء ” .
وجاء ذلك خلال تواجدها فى فعاليات الدورة ال34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 23 دقيقة
لا حياء ولا مستحى
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 104 ] نشر منذ 14 دقيقة
زي ما اتفأنا طالما أأرب يفطس اتقوزيه حتى تورسيه وبعد العده إحنا نتقوز ونعيش منغنغين.. بس أوعي حد يشم خبر