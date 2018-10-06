نجمات عربيات واجهن سرطان الثدي بتحدي

أماني الغامدي(صدى):

روت 8 نجمات عربيّات تجاربهن مع السرطان وحكايات تغلّبهن عليه بشجاعة؛ حيث كشفت ” إليسا ” قصّة معاناتها مع سرطان الثدي، منذ ديسمبر 2017، من خلال فيديو كليب ” إلى كل اللي بيحبوني ” ؛حيث جسّدت القصة مع مقاطع صوتية وأخرى مصوّرة حقيقية من مراحل العلاج.

وجسّدت ياسمين غيث في مسلسل ” حلاوة الدنيا ” دور مريضة سرطان، وهي كانت متعافية قبل ذلك بفترة وجيزة من المرض؛ بينما ابتعدت نورا رحال عن الأضواء خلال رحلتها مع المرض، عاشت رحلة علاج لعامين ونيّف في فرنسا تمّ استئصال المرض من خلال الجراحة.

وفي السياق نفسه، اكتشفت بسمة وهبة إصابتها بسرطان الثدي بالصدفة حيث لاحظت ظهور ما يُشبه الكرة في منطقة الثدي، فتبيّن أنّها مصابة بسرطان الثدي وتعالجت منه؛ فيما عانت ريم بنّا مع السرطان، حيث اكتشفت بدايةً إصابتها بسرطان الثدي الذي تعالجت منه إلّا أنّه عاد ليصيبها ما أجبرها على الاعتزال ثم توفيت هذا العام.

وعانت زهرة الخرجي من سرطان الثدي عام 2005 ما أجبرها على اعتزال التمثيل لفترة، والسفر إلى لندن لمدّة عامين للعلاج وتماثلت للشفاء في أواخر العام 2007؛ فيما تعد فاديا الطويل أشهر النجمات المحاربات للسرطان، حيث اختبرته أربع مرّات في مواضع مختلفة وكانت إحداها في الثدي.

وتمكنت رجاء بلمليح من اكتشاف إصابتها بسرطان الثدي، عقب أشهر من ولادة طفلها الأول وخضعت لعلاج كان جديداً في تلك الفترة، إلّا أنّ الورم ظهر من جديد وتوفيت عام 2007.